Вызывают на допрос? Пугачевой дорого обойдется скандал на вокзале

Адвокат Александр Сергеев написал на певицу Аллу Пугачеву заявление в ГИБДД с требованием возбудить дело об административном правонарушении.

Также он выразил убеждение в том, что 70-летнюю народную артистку СССР необходимо пригласить на допрос, а допустивших инцидент сотрудников полиции — наказать, передает сайт kp.ru. В своем заявлении он также потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности «допустивших правонарушение».

Автомобиль Пугачевой проехал по перрону Рижского вокзала к ее собственному вагону поезда 1 июля.

Дорогую иномарку звезды сопровождал микроавтобус, в котором находились муж певицы Максим Галкин , ее дети Лиза и Гарри, а также группа помощников семьи. Видео и фотографии торжественного прибытия артистки к поезду опубликовал один из ее фан-пабликов в инстаграме.

На кадрах видно, как Пугачеву подвозят на черной иномарке прямо ко входу в вагон.

Личный водитель открывает дверь, и из автомобиля выходит Примадонна в солнцезащитных очках и в ярко-желтом тренче. Она осторожно осматривается по сторонам и медленно направляется к вагону в сопровождении помощника.

«Проводили в Юрмалу», — уточнили фанаты певицы в описании к видео.

Большая часть аудитории фан-сообщества оказалась недовольна поведением Пугачевой, обвинив ее в нарушения правил общественного порядка.

«А как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно все?», «А если все будут на машине к вагону подъезжать?» — возмутились подписчики.

Согласно маршруту поезда, Пугачева приехала в Ригу, откуда отправилась в Юрмалу. Уже несколько лет артистка проводит там время вместе со своими родственниками в одной из самых роскошных вилл города.

Представители пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов заявили о намерении проверить действия сотрудников Рижского вокзала в Москве, передает канал «360». Они сообщили, что Пугачева подъехала к вагону со стороны технической платформы, где не могло быть пассажиров.

«Подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы. По этому поводу будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб», — пообещали в пресс-службе вокзалов.

Музыкант Юрий Лоза сравнил Пугачеву с олигархами и «большими бандитами», которые имеют особые привилегии на городских дорогах.

«А чем, собственно, все так удивлены? Она что, первая туда заехала? Идите на Кутузовский проспект и посмотрите на машины, которые едут по выделенной полосе. Все эти люди имеют возможность заезжать на перроны. Все олигархи и все большие бандиты», — цитирует Лозу «Вечерняя Москва».

Музыкант предложил два пути решения проблемы — либо менять систему и запрещать въезжать на перрон всем, либо не возмущаться поведением людей, имеющих такую возможность.

«Не Пугачева изобрела въезд на перрон. Она просто воспользовалась возможностью, которая всю жизнь широко практикуется в нашей стране», — заявил Лоза.

Бывший муж Примадонны Филипп Киркоров встал на защиту артистки и назвал критику в ее адрес «некрасивой».

«Народная артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически 50 лет популярности? Ее должны на руках носить! Что за времена? Как это некрасиво обсуждать!» — сказал он в комментарии телеканалу «Звезда».

Артист потребовал учесть, что она женщина и суперзвезда, которая за продолжительную звездную жизнь «своим трудом заслужила» то, в чем ее упрекают.

Также на сторону Пугачевой встал народный артист России Лев Лещенко , заявивший, что скандал с Пугачевой раздут «из ничего», и в стране есть реальные проблемы, достойные общественного внимания.

«Сейчас начнется обсуждение, народ втягивают в эту историю. А зачем? Больше нет проблем у нас в Отечестве?» — недоумевает певец.

По его словам, Пугачева в силу возраста и заслуг не должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон.