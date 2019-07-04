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Лолита заявила о расставании с молодым мужем 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
55-летняя артистка заявила, что решение расстаться было принято совместно с 44-летним Дмитрием Ивановым из-за наступившего равнодушия.
«У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне», — пояснила Милявская, добавив, что гордится смелостью избранника, который мог бы «терпеть ее всю жизнь».
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Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь 🤓✌. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости! Пожалуй, всё. Статус свободен)🤓, но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!…

Публикация от  Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Она также указала на то, что не будет сейчас искать себе новое приключение и планирует жить одна, наслаждаясь семьей и работой.
Ранее Лолита рассказала о страшном диагнозе.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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