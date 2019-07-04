Лолита заявила о расставании с молодым мужем

Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.

55-летняя артистка заявила, что решение расстаться было принято совместно с 44-летним Дмитрием Ивановым из-за наступившего равнодушия.

«У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне», — пояснила Милявская, добавив, что гордится смелостью избранника, который мог бы «терпеть ее всю жизнь».

Она также указала на то, что не будет сейчас искать себе новое приключение и планирует жить одна, наслаждаясь семьей и работой.

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