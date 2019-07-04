Итоги приватизации «Клуба весёлых и находчивых» будут оспорены

Компания «Группа 7» пытается отобрать права на бренд КВН у бессменного ведущего этих телевизионных юмористических игр Александра Маслякова . Соответствующий иск направлен в Суд по интеллектуальным правам и адресован творческому объединению «АМиК» (Александр Масляков и компания). В ситуации пытался разобраться News.ru.

Альберт Аксельрод и Истец заявляет, что обладает правами на сценарий игры «Клуб весёлых и находчивых», вышедшей впервые в 1961 году, а значит и на саму аббревиатуру. Соавторами сценария, по утверждению истца, были Михаил Яковлев Сергей Муратов . Последний умер в 2017 году, а его вдова Марина Топаз передала имущественные права на его произведения «Группе 7».

«Группа 7» в обоснование иска указывает на то, что название КВН приобрело популярность задолго до того, как «Александр Масляков и компания» в 2010 году зарегистрировала соответствующий товарный знак, не спрашивая разрешения авторов.

Имевшая место в 2018 году попытка «Группы 7» оспорить регистрацию фирмой «АМиК» товарного знака «КВН» через Роспатент , потерпела неудачу. Тогда Роспатент решил, что телеигра, основанная на сценарии Яковлева, Аксельрода и Муратова была закрыта в 1972 году, её продолжение в 1986 году было связано уже непосредственно с Масляковым, главой «АМиК».

В своем иске, «Группа 7» требует признать это решение незаконным. Предварительное слушание по делу назначено на 19 августа.

Телевизионная общественность, имеющая отношение к «Клубу весёлых и находчивых» пока старается не артикулировать свои симпатии в этом конфликте.

Я уже об этом слышал. Это довольно, на мой взгляд, сложный и не простой вопрос, в том смысле что это, конечно, полная хрень, — отметил в комментарии News.ru член жюри КВН Юлий Гусман.

Сам Александр Масляков в разговоре с корреспондентом News.ru отказался высказывать свою позицию по иску. Его компания «АМиК» не смогла вовремя ответить на запрос, а «Группа 7» также оказалась недоступна для комментариев.

Советский и российский телеведущий Александр Масляков бессменно вел «Клуб весёлых и находчивых» начиная с 1964 года. Созданная им в 1990 году компания «АМиК» зарегистрировала бренд не только «КВН», но и «Александр Масляков». Как писала расследовательская команда Transparency International, другой товарный знак компании Маслякова — «Международный союз КВН» был оценен некими оценщиками в 1 млрд 447 млн рублей. Этот бренд был взносом Маслякова в совместное с государством предприятие ГУП «Планета КВН». Взносом со стороны государства стало здание «Дома КВН», бывшего кинотеатра «Гавана» стоимостью 1 млрд 391 млн рублей. Тем самым доля Маслякова и его «АМИК» в ГУП составила 51%.

Таким образом, государственное имущество — бывший кинотеатр «Гавана» и земля под ним — транзитом через ГУП перешло компании, которая на 51% принадлежит частным лицам — семье Масляковых, — писала Transparency, по данным которой здание после этого «активно коммерчески эксплуатировалось».

После проверки этих обстоятельств Генеральной прокуратурой , в июле 2017 года Масляков был уволен из ГУП «Планета КВН». Однако он остался ведущим шоу и владельцем бренда.

Компания ООО «Группа 7» была создана в 2011 году и занимается в основном рекламой, а также производством телепрограмм и организацией развлечений — по крайней мере это указано в списке уставных видов деятельности. Гендиректор «Группы 7» Дмитрий Иванов возглавляет также ООО «Орион», которое занимается распространением билетов под маркой Funticket.

Именно Funticket занимался продажей билетов на игры КВН, пока в 2017 году «АМиК» не приостановил с ним сотрудничество. С этого момента стороны находятся в затяжном конфликте.