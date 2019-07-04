Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нино Катамадзе грозит выплата неустойки за отмену концерта в Москве 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Билеты на концерт Нино Катамадзе в Москве пока продаются в обычном режиме, отмена мероприятия может грозить артистке выплатой неустойки по существующему контракту, сообщили РИА Новости представители Crocus City Hall (объект холдинга Crocus Group).
Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Также певица написала в соцсети, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве 22 июня было последним концертом в России. При этом ближайший концерт певицы запланирован на 27 марта 2020 года в другом объекте холдинга Crocus Group — Vegas City Hall.
"Отмена мероприятия ограничена определенными условиями, просто так она не может отменить концерт, к тому же контракт предусматривает неустойку", — рассказали представители концертного зала.
Кроме того, на данный момент продажа билетов проходит в обычном режиме, что, вероятно, связано с тем, что проведение концерта запланировано на следующий год.
"Никто не возвращал билеты, все нормально, все в обычном режиме. Но до мероприятия очень много еще времени, поэтому нет такой тенденции, чтобы можно было отследить: хуже или лучше покупаются билеты. Все пока проходит в обычном режиме", — сообщили в компании.
Последние новости
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Комментарии7
Шоу-бизнес , Нино Катамадзе , МВД , РИА Новости , Грузия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кровавый салют: Белоруссия обвинила в ЧП Россию268
Нож в спину: против России будут воевать Китай и США111
Путин прибыл в Италию1
«Убивавшего русских» потребовали наказать23
Коломойский рассказал о поддержке Зеленского
Видео
01:34
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Погода Новости Москвы
03:18
Встреча с Папой и старым другом: что Путина ждет в Италии
Политика Статьи
00:29
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Оружие В мире
00:57
США объяснили появление ржавых танков
Оружие США
00:19
Дерево убило ребенка в Москве
Происшествия
01:14
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу
В мире Украина
00:24
Кровавый салют: осколок повредил сонную артерию
Происшествия
02:51
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»
Происшествия Армия
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение