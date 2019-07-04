Промоутер Сергей Лавров рассказал о запоях Марины Хлебниковой

Бывший промоутер певицы Марины Хлебниковой Сергей Лавров заявил, что у звезды действительно есть большие проблемы с алкоголем, хотя она и утверждает обратное. Мужчина сейчас отдыхает на Капри с друзьями. Они живут в Москве с Хлебниковой в одном подъезде в столичном комплексе «Синяя птица». И в последние годы регулярно видели исполнительницу подшофе. Причем они отмечали разительные перемены в ее внешности. По их словам, певица сильно изменилась, похудела и осунулась. Они считают, что ей необходима помощь специалистов.

Лавров рассказал, что в последний раз работал с Хлебниковой в 2001 году. Тогда она была на пике популярности и ее хиты гремели на всю страну. Исполнительница активно ездила на концерты по всей стране и выступала на корпоративных мероприятиях. А потом про нее как-то резко забыли. При этом сама она не хотела «подстраиваться под изменчивый мир». По-прежнему мечтала о больших заработках.

Как сказал Лавров, он пытался договориться со звездой об одном из концертов, но та запросила десять тысяч евро за выступление. Как считает промоутер, вина в том, что певица вовремя не поняла, что сумму гонораров надо снижать, есть и на ее покойном директоре. Он устанавливал неадекватные ценники, не хотел идти на уступки, как того требовало веяние времени. Вскоре заказчики совсем перестали спрашивать про Хлебникову. Она просто стала им неинтересна.