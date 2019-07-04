Певица Маша Распутина опубликовала в инстаграме новое фото, смутившее ее поклонников.
На снимке нос звезды выглядит изменившимся — слишком тонким и вздернутым.
"Майкл Джексон жив!", "Мама дорогая, какой ужас, и за это уплачено", — пишут фанаты, предполагающие, что Распутина решилась на кардинальное изменение внешности.
Внимательные пользователи заметили, что новая форма носа, скорее всего, результат не неудачной пластики, а обработки фото через специальное приложение.
Ранее сообщалось, что умер создатель клипов Распутиной и ДДТ.