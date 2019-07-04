Новый нос Маши Распутиной вызвал оторопь в Сети

Певица Маша Распутина опубликовала в инстаграме новое фото, смутившее ее поклонников.

На снимке нос звезды выглядит изменившимся — слишком тонким и вздернутым.

Майкл Джексон жив!", "Мама дорогая, какой ужас, и за это уплачено", — пишут фанаты, предполагающие, что Распутина решилась на кардинальное изменение внешности.

Внимательные пользователи заметили, что новая форма носа, скорее всего, результат не неудачной пластики, а обработки фото через специальное приложение.

Ранее сообщалось, что умер создатель клипов Распутиной и ДДТ.