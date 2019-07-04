Новые фотографии Маши Распутиной, выложенные в Instagram певицы, заставили ее подписчиков гадать, почему так изменилась внешность звезды. Фанаты упрекнули Распутину в том, что она стала похожа на неоднократно ложившегося под нож хирургов певца Майкла Джексона.
«Майкл Джексон жив!», — написал пользователь с ником le_bonheur_de_quelqu_un, прокомментировав новые фото певицы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)
«мама дАрагая, какой ужас и ведь за это уплочено ((», — посочувствовала turandota.
«Ужас ужасный! Что с носом? Ну, прямо Буратино!» — отметила t.sycheva55. «Фотошопим „отменно“…Маш…Зачем?» — поинтересовался andreynevsky.
Однако части фанатов понравилось преображение певицы.
«Обворожительная сибирячка», — написал пользователь с ником _volodeika_
Маша Распутина пока никак не отреагировала на комментарии своих поклонников. При этом ранее певица рассказала, как смогла похудеть. По данным издания «Мир тесен», певица отметила, что отказалась от мяса.
«Строгие диеты я не держу, конечно, но мясо не ем — питаюсь морепродуктами. Однако в первую неделю Великого поста я не ем даже рыбу. Иногда могу себе позволить голубцы, а мучное стараюсь не употреблять», — заявила Распутина.