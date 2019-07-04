«Как у Джексона»: фанаты о внешности Маши Распутиной

Новые фотографии Маши Распутиной, выложенные в Instagram певицы, заставили ее подписчиков гадать, почему так изменилась внешность звезды. Фанаты упрекнули Распутину в том, что она стала похожа на неоднократно ложившегося под нож хирургов певца Майкла Джексона

«Майкл Джексон жив!», — написал пользователь с ником le_bonheur_de_quelqu_un, прокомментировав новые фото певицы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

«мама дАрагая, какой ужас и ведь за это уплочено ((», — посочувствовала turandota.

«Ужас ужасный! Что с носом? Ну, прямо Буратино!» — отметила t.sycheva55. «Фотошопим „отменно“…Маш…Зачем?» — поинтересовался andreynevsky.

Однако части фанатов понравилось преображение певицы.

«Обворожительная сибирячка», — написал пользователь с ником _volodeika_

Маша Распутина пока никак не отреагировала на комментарии своих поклонников. При этом ранее певица рассказала, как смогла похудеть. По данным издания «Мир тесен», певица отметила, что отказалась от мяса.