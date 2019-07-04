Лолита Милявская рассказала о неутешительном диагнозе

Певица Лолита Милявская недавно прошла медицинское обследовании в одной из клиник Германии , результатами которого она решила поделиться с фанатами.

«Я была в Германии на приеме у очень хорошего фониатра. Он меня осмотрел и воскликнул: «У вас же связок практически нет!», — рассказала Милявская.

Оказывается, связки способны «стираться» из-за постоянных нагрузок. Лолита вот уже 35 лет поёт на своих концертах исключительно «вживую», не используя фонограмму. Постоянные нагрузки, как оказалось, привели к неутешительным последствиям.