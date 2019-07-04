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Лолита Милявская рассказала о неутешительном диагнозе 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская недавно прошла медицинское обследовании в одной из клиник Германии, результатами которого она решила поделиться с фанатами.
«Я была в Германии на приеме у очень хорошего фониатра. Он меня осмотрел и воскликнул: «У вас же связок практически нет!», — рассказала Милявская.
Оказывается, связки способны «стираться» из-за постоянных нагрузок. Лолита вот уже 35 лет поёт на своих концертах исключительно «вживую», не используя фонограмму. Постоянные нагрузки, как оказалось, привели к неутешительным последствиям.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Германия
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