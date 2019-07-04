Катамадзе едет в Юрмалу утешать Пугачеву

Примечательно, что на одну сцену с российскими артистами выйдет и грузинская певица Нино Катамадзе, которая ранее на своей странице в Facebook разместила сообщение, в котором уверила поклонников, что прошедшее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним перформансом на территории РФ.

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала певица, аргументировав своё заявление поддержкой соотечественников, протестующих против «оккупации» Россией Абхазии и Южной Осетии.

Позже пост был удалён со страницы артистки, а СМИ выяснили, что концерт грузинской певицы в России, запланированный на следующий год, пока не отменён. По данным издания, Катамадзе будет выступать на «Рандеву» два дня подряд.