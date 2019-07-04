Катамадзе едет в Юрмалу утешать Пугачеву 

Грузинская певица Нино Катамадзе, ранее отказавшаяся от выступлений в России, отправилась в Юрмалу для участия в музыкальном фестивале популярном среди российских артистов, сообщает «Газета.ru».
Фестиваль «Рандеву» несколько лет подряд в Латвии организовывает Лайма Вайкуле. В программе мероприятия в 2019 году заявлено участие российских звёзд эстрады, таких, как Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Елена Ваенга, Вера Брежнева и другие.
Примечательно, что на одну сцену с российскими артистами выйдет и грузинская певица Нино Катамадзе, которая ранее на своей странице в Facebook разместила сообщение, в котором уверила поклонников, что прошедшее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним перформансом на территории РФ.
«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала певица, аргументировав своё заявление поддержкой соотечественников, протестующих против «оккупации» Россией Абхазии и Южной Осетии.
Позже пост был удалён со страницы артистки, а СМИ выяснили, что концерт грузинской певицы в России, запланированный на следующий год, пока не отменён. По данным издания, Катамадзе будет выступать на «Рандеву» два дня подряд.