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Катамадзе едет в Юрмалу утешать Пугачеву 

Рамблер 19 минут назад
Грузинская певица Нино Катамадзе, ранее отказавшаяся от выступлений в России, отправилась в Юрмалу для участия в музыкальном фестивале популярном среди российских артистов, сообщает «Газета.ru».
Фестиваль «Рандеву» несколько лет подряд в Латвии организовывает Лайма Вайкуле. В программе мероприятия в 2019 году заявлено участие российских звёзд эстрады, таких, как Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Елена Ваенга, Вера Брежнева и другие.
Примечательно, что на одну сцену с российскими артистами выйдет и грузинская певица Нино Катамадзе, которая ранее на своей странице в Facebook разместила сообщение, в котором уверила поклонников, что прошедшее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним перформансом на территории РФ.
«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала певица, аргументировав своё заявление поддержкой соотечественников, протестующих против «оккупации» Россией Абхазии и Южной Осетии.
Позже пост был удалён со страницы артистки, а СМИ выяснили, что концерт грузинской певицы в России, запланированный на следующий год, пока не отменён. По данным издания, Катамадзе будет выступать на «Рандеву» два дня подряд.
Комментарии23
Шоу-бизнес , Видео , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Валерий Меладзе , Стас Михайлов , Елена Ваенга , Вера Брежнева , Лайма Вайкуле , Нино Катамадзе , Газета.Ru , Латвия , Юрмала
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