Сергей Лазарев сравнил сына на фото с котом из мультфильма

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал милый снимок сына Никиты. Ребёнок вместе с отцом этим летом отдыхает в США

На фотографии у загоревшего Лазарева-младшего смешная причёска.

«У котика из «Шрека» появился конкурент! Ох, уж эти глаза. Обожаю! Этим глазам можно всё», — подписал исполнитель снимок, размещённый на его странице в Instagram.

Фолловеры певца, два года скрывавшего рождение Никиты, также отметили шикарные голубые глаза ребёнка: «Аааа! Какие шикарные глаза! А если ещё скажет: „Ну, пожалуйста.. “ отдала бы всё, что попросит», «Класс, что это за чудо», «Голубоглазка», «Какой милашечка, папин сын», «Какая прелесть, весь в папу».

Ранее News.ru сообщал, что Лазарев поделился снимками с отдыха. Он выложил фото с сыном Никитой, который заметно подрос и выглядит очень счастливым. Артист позирует с ребёнком на руках, стоя в морской воде. Он по-прежнему скрывает имя матери сына. Однако пользователей это мало интересует.