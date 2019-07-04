Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Лазарев сравнил сына на фото с котом из мультфильма 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал милый снимок сына Никиты. Ребёнок вместе с отцом этим летом отдыхает в США.
На фотографии у загоревшего Лазарева-младшего смешная причёска.
«У котика из «Шрека» появился конкурент! Ох, уж эти глаза. Обожаю! Этим глазам можно всё», — подписал исполнитель снимок, размещённый на его странице в Instagram.
Фолловеры певца, два года скрывавшего рождение Никиты, также отметили шикарные голубые глаза ребёнка: «Аааа! Какие шикарные глаза! А если ещё скажет: „Ну, пожалуйста.. “ отдала бы всё, что попросит», «Класс, что это за чудо», «Голубоглазка», «Какой милашечка, папин сын», «Какая прелесть, весь в папу».
Ранее News.ru сообщал, что Лазарев поделился снимками с отдыха. Он выложил фото с сыном Никитой, который заметно подрос и выглядит очень счастливым. Артист позирует с ребёнком на руках, стоя в морской воде. Он по-прежнему скрывает имя матери сына. Однако пользователей это мало интересует.
News.ru: последние новости
Руководители РЖД разобрали инцидент с Пугачёвой Представитель Пугачёвой объяснил выезд машины с певицей на перрон Алиса Фрейндлих стала прабабушкой
Комментарии3
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»89
«Википедия» признала Крым частью России76
Британия сделала громкое заявление по Крыму509
Путин поставил условие Зеленскому317
«Убивавшего русских» Бобохидзе потребовали наказать10
Видео
02:51
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»
Происшествия Армия
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
02:28
Смелый кот спас хозяев от кобры
В мире
00:37
Тегеран поставил ультиматум ЕС и США
В мире
02:13
Пока вы не уснули: почему погибли Герои России
В мире
02:52
Трагедия в Баренцевом море: опубликованы фото «Лошарика»
Армия
09:41
Британия сделала громкое заявление по Крыму
В мире Политика
01:40
«Странное требование»: что Европа хочет от России
Политика Статьи
00:15
Названа причина пожара на секретной подлодке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение