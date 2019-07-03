На Пугачеву пожаловались в полицию из-за поездки по перрону на машине

Сергеев требует вызвать артистку на допрос из-за того, что ее машина проехалась по перрону Рижского вокзала. Адвокат просит возбудить дело об административном правонарушении, поскольку «какая-либо крайняя необходимость в присутствии транспортного средства на платформе не имелась». Также Сергеев просит привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников полиции, которые позволили Пугачевой ехать по перрону на автомобиле.

Ранее за певицу заступились звезды российской эстрады. Так, Любовь Успенская призвала россиян быть более благоразумными и снисходительными к легендарным личностям и отметила, что Пугачева ехала на машине, чтобы «обезопасить себя и своих детей от нападок неадекватных людей». Филипп Киркоров назвал некрасивой реакцию общественности на поступок певицы и призвал носить ее на руках.