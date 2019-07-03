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На Пугачеву пожаловались в полицию из-за поездки по перрону на машине 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Евгения Новоженина / РИА новости
Адвокат Александр Сергеев подал заявление на певицу Аллу Пугачеву в ГИБДД. Он опубликовал фото документа в Instagram.
Сергеев требует вызвать артистку на допрос из-за того, что ее машина проехалась по перрону Рижского вокзала. Адвокат просит возбудить дело об административном правонарушении, поскольку «какая-либо крайняя необходимость в присутствии транспортного средства на платформе не имелась». Также Сергеев просит привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников полиции, которые позволили Пугачевой ехать по перрону на автомобиле.
Ранее за певицу заступились звезды российской эстрады. Так, Любовь Успенская призвала россиян быть более благоразумными и снисходительными к легендарным личностям и отметила, что Пугачева ехала на машине, чтобы «обезопасить себя и своих детей от нападок неадекватных людей». Филипп Киркоров назвал некрасивой реакцию общественности на поступок певицы и призвал носить ее на руках.
30 июня в сети появилось видео, на котором видно, как Пугачева подъезжает к поезду Москва — Рига на машине. Автомобиль ехал по перрону Рижского железнодорожного вокзала. В РЖД заявили, что это не помешало пассажирам, поскольку певица ехала по технической платформе.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Любовь Успенская , Александр Сергеев , Алла Пугачева , ГИБДД , РЖД
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