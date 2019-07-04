«Мумия вернулась»: Стриженова показала изменившееся лицо

Екатерина Стриженова показала подписчикам в Instagram омолаживающую процедуру для лица, которую поклонники сравнили с мумифицированием. Телеведущая призналась, что подумала о том же.

Запись появилась в аккаунте Стриженовой 3 июля и за половину суток собрала почти 150 тысяч просмотров. В подписи ведущая отметила, что записалась на приём к специалистам после изнуряющей работы.

«Когда приходишь к косметологу после ночной смены с просьбой «вернуть лицо!» — написала Стриженова, подчеркнув, что видео необходимо смотреть до конца (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

В ролике запечатлена телеведущая, лежащая на кушетке. Косметолог наложила на лицо Стриженовой гипсовую маску. По словам звезды, вся процедура заняла около 20 минут, в течение которых она успела даже поспать. Результат ведущую устроил: она отметила, что кожа не только стала свежей, но и заметно помолодела.

"Мумия вернулась", — заметила одна из подписчиц.

«Супперрр момент офффигенной мумии — возвращение», — отметила подписчица под ником @alenagrunskaya, подчеркнув, что она шутит.

«У меня такая же ассоциация!» — ответила Стриженова.

В комментариях под постом телеведущая активно общается с поклонниками, давая советы по уходу за внешностью.