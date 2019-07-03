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Пугачеву вызовут на допрос после выходки на вокзале, пишут СМИ 

Газета.Ru 20 минут назад
На Аллу Пугачеву написали заявление в ГИБДД. Об этом сообщает сайт «kp.ru».
Как отмечается, на Пугачеву пожаловался блогер Александр Сергеев.
Он попросил сотрудников ГИБДД провести проверку и возбудить дело об административном правонарушении. Он также настаивает на допросе певицы.
Ко всему прочему, Сергеев призвал власти привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников полиции, которые не должны были допустить правонарушение.
Пугачева выехала на перрон прямо к поезду «Москва — Рига» несколько дней назад, видео инцидента разошлось по Сети. По словам ее представительницы, это произошло за час до отправления поезда в технической зоне и якобы не могло помешать другим пассажирам.
Ранее сообщалось, что сотрудникам вокзала сделали внушение после скандала с Пугачевой.
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Шоу-бизнес , Александр Сергеев , Алла Пугачева , ГИБДД
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