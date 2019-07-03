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Отравление Алибасова проверили независимые врачи 

Рамблер 32 минуты назад
Бари Алибасов провел обследование в «Лечебно-реабилитационном центре Минэкомразвития России», чтобы развеять слухи о том, что отравление средством для прочистки труб было выдумкой.
PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин рассказал «Комсомольской правде», что врачи сделали продюсеру гастроскопию, которая подтвердила «наличие химического ожога пищевода 3-4 степени и язвенно-некротического эзофагита с наличием сужения в верхней трети пищевода до 0,8 сантиметра в диаметре, химического ожога желудка 2 степени, эрозивного ожогового гастрита и ожогового дуоденита».
По словам Горжанкина, врачи подтвердили, что повреждения были получены вследствие отравления щелочным средством.
4 июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника. Выйдя из НИИ скорой помощи имени Склифософского, Алибасов несколько раз появился в эфире телевизионных шоу, после чего общественность заподозрила, что история с отравлением была обманом.
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Шоу-бизнес , Вадим Горжанкин , Бари Алибасов , Комсомольская правда
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