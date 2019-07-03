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Лазарев рассказал, что сделал с одноклассницами на выпускном 

Рамблер 35 минут назад
Фото: ТАСС
По словам популярного певца Сергея Лазарева, на своем выпускном вечере в школе он, как «король вечеринки», перецеловал всех одноклассниц. Об этом певец рассказал изданию StarHit.
Лазарев отметил, что они с одноклассниками «не поехали ни в какой ресторан» после вручения аттестатов.
«Сначала посидели в школе с соком и тортами, а ближе к ночи отправились классом на Красную площадь. Тогда не существовало никаких рамок на входе, без проблем пронесли алкоголь. И девочки под своими пышными юбками нам, мальчишкам, его разливали, чтобы учителя не спалили. За полтора часа все были изрядно навеселе. Как король вечеринки я в порыве чувств перецеловал всех одноклассниц!» — рассказал изданию музыкант.
По словам Лазарева, домой его привела одна из одноклассниц.
«Примерно в 5 утра моя напарница, королева бала, приволокла меня к двери квартиры. (…) Но через пять часов я каким-то чудом проснулся и поехал на концерт», — поделился воспоминаниями артист.
По данным издания teleprogramma.pro, певец тщательно оберегает свою личную жизнь. Так, ему три года удавалось скрывать от общественности своего сына, до тех пор пока певца не засняли с ребенком папарацци.
О матери сына Лазарев ничего не рассказывает.
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