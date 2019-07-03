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«Начала ходить»: Яковлева рассказала о химии 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Знаменитая актриса Александра Яковлева, борющаяся с раком груди, в передаче «Судьба человека» на телеканале "Россия 1" рассказала, как узнала о страшном диагнозе и через что ей пришлось пройти, чтобы болезнь отступила.
По словам актрисы, известность которой принесли роли в фильмах «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов», «Экипаж», о своем диагнозе она узнала случайно в 2016 году, когда начались проблемы с координацией и она перестала ходить.
"Стала принимать обезболивающие, но было все хуже и хуже. Я думала, что у меня проблемы с позвоночником или с суставами. (…) Врач посмотрел меня и вызвал заведующую онкологическим отделением. По их лицам я сразу поняла, что все, катастрофа. Это была опухоль груди", — заявила актриса.
По ее словам, возможность двигаться вернулась только после седьмой по счету химиотерапии. Актрисе также пришлось пройти 20 курсов лучевой терапии.
«Я молила бога, чтобы все было хорошо, и после облучения опухоль стабилизировалась. Я видела счастливые лица врачей, которые говорили: "Сработало!» — заявила Яковлева.
По данным «Комсомольской правды», 19 июня в Пушкине
прошел спектакль, в котором играла Александра Яковлева. После спектакля актрису «завалили» цветами и она расплакалась прямо на сцене, отмечает газета.
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Шоу-бизнес , Александр Яковлев , Александра Яковлева
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