«Начала ходить»: Яковлева рассказала о химии

Знаменитая актриса Александра Яковлева , борющаяся с раком груди, в передаче «Судьба человека» на телеканале "Россия 1" рассказала , как узнала о страшном диагнозе и через что ей пришлось пройти, чтобы болезнь отступила.

По словам актрисы, известность которой принесли роли в фильмах «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов», «Экипаж», о своем диагнозе она узнала случайно в 2016 году, когда начались проблемы с координацией и она перестала ходить.

"Стала принимать обезболивающие, но было все хуже и хуже. Я думала, что у меня проблемы с позвоночником или с суставами. (…) Врач посмотрел меня и вызвал заведующую онкологическим отделением. По их лицам я сразу поняла, что все, катастрофа. Это была опухоль груди", — заявила актриса.

По ее словам, возможность двигаться вернулась только после седьмой по счету химиотерапии. Актрисе также пришлось пройти 20 курсов лучевой терапии.

«Я молила бога, чтобы все было хорошо, и после облучения опухоль стабилизировалась. Я видела счастливые лица врачей, которые говорили: "Сработало!» — заявила Яковлева.

По данным «Комсомольской правды», 19 июня в Пушкине