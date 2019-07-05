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Алибасов рассказал, как спас горло при отравлении 

Рамблер + ещё 18 33 минуты назад
Бари Алибасов в интервью «Вечерней Москве» рассказал, как смог спасти горло после глотка жидкости для чистки канализации. Продюсер быстро среагировал после того, как понял, что выпил ядовитую смесь.
«Меня частично спас кран с водой. Повезло, поэтому я могу сейчас говорить. Когда я по ошибке глотнул жидкость, то понял, что это не сок, и бросился к раковине. Верхнюю часть горла я смог промыть», — отметил Алибасов, подчеркну, что «Крот», попавший в организм, сжёг пищевод и желудок.
Продюсер отметил, что сегодня до сих пор не может полноценно питаться: шоумен вынужден есть детское питание, пить тёплый чай и молоко.
Алибасов, отвечая на обвинения в инсценировке отравления, привлёк к беседе супругу Лидию Федосееву Шукшину. Актриса пояснила, что каждый день приезжала в больницу, где лежал продюсер, и не отходила от его постели.
«Я держала свою руку в твоей руке. Сидела, молчала, молилась Богу и плакала. Изредка ты что-то говорил, рассказывал. Рядом сидел дежурный врач. Иногда он пытался «перевести» мне твои слова, но все равно многое было непонятно», — рассказала артистка своему мужу.
Ранее, пытаясь доказать, что отравление было реальным, Алибасов опубликовал снимки результатов нового обследования, продюсер прошёл обследование в лечебно-реабилитационном центре Минэкономразвития РФ. По его словам, специалисты подтвердили выводы относительно его здоровья, ранее сделанные медиками НИИ им. Склифосовского, в том числе наличие у Алибасова химического ожога пищевода и желудка. Таким образом шоумен попытался уличить «врачей-экспертов», обвиняющих его во лжи, в самопиаре и погоне за рейтингом. В том числе гастроэнтеролога Виталия Румянцева, который заявил, что после подобного ожога голос Алибасова изменился бы, поскольку «Крот» должен был повредить горло и голосовые связки.
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Шоу-бизнес , Видео , Лидия Федосеева , Бари Алибасов
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