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Алибасов рассказал, что его спасло при отравлении 

РИА Новости + ещё 14 55 минут назад
Продюсер Бари Алибасов рассказал изданию "Вечерняя Москва" подробности инцидента с отравлением бытовой химией и ответил на обвинения в инсценировке.
«Меня частично спас кран с водой. Повезло, поэтому я могу сейчас говорить. Когда я по ошибке глотнул жидкость, то понял, что это не сок, и бросился к раковине. Верхнюю часть горла я смог промыть. То, что попало внутрь, прожгло пищевод».
Артист добавил, что он до сих пор не может полноценность принимать пищу: ест только детское питание, пьет теплый чай и молоко.
После вопроса о вероятности инсценировки произошедшего Алибасов позвонил своей супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной и при журналистах спросил ее, сколько раз она была в клинике, пока он находился без сознания. Она ответила, что каждый день.
"Ты спал или просто лежал без движения. Я держала свою руку в твоей руке. Сидела, молчала, молилась Богу и плакала. Изредка ты что-то говорил, рассказывал. Рядом сидел дежурный врач. Иногда он пытался "перевести" мне твои слова, но все равно многое было непонятно", — добавила Федосеева-Шукшина.
В начале июня артист случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот" и попал в реанимацию с ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей. Больше недели он пролежал в коме, однако затем пошел на поправку.
Столь быстрое выздоровление продюсера смутило многих, и в СМИ стала появляться информация о том, что на самом деле отравление было продуманной инсценировкой ради пиара. Тогда представители Алибасова опубликовали результаты гастроскопии, из которых следует, что повреждения пищевода и желудка были получены в результате "токсического действия щелочей и щелочеподобных веществ".
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Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов , Вечерняя Москва
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