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Садальский рассказал об обмане Алибасова 

Рамблер + ещё 3 8 минут назад
Станислав Садальский процитировал в Instagram дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольгу, которая рассказала об истинной причине госпитализации продюсера Бари Алибасова.
«У нас в семье говорили, что настоящая причина попадания Бари в клинику — недуг, который в народе шутливо называют "птица перепел". Перепил, вот и все», — сказала она «Комсомольской правде».
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🤮Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала журналистам "Комсомосльской правды" о том, почему на самом деле Алибасова доставили в НИИ имени Склифософского. "У нас в семье говорили, что настоящая причина попадания Бари в клинику — недуг, который в народе шутливо называют "птица перепел". Перепил, вот и все", — отметила она. #🤮#шоубизнесс #шоу #шок #крот #шукшины #попса #эстрада #тухляк

Публикация от  Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

В комментариях к публикации Садальский признался, что сначала тоже попался на удочку пиарщиков Алибасова и пожалел продюсера, якобы отравившегося средством для прочистки труб.
При этом актер отметил, что Алибасов «продолжает дурку гнуть, думает, идиоты кругом».
Ранее представитель Бари Алибасова Вадим Грожанкин признался, что отравление продюсера было частью пиар-кампании. Историю с отравлением, пропажей кота, лишением сына наследства и т.д. Горжанкин назвал «затяжным сериалом».
Комментарии2
Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Бари Алибасов , Комсомольская правда
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