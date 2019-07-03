Садальский рассказал об обмане Алибасова

«У нас в семье говорили, что настоящая причина попадания Бари в клинику — недуг, который в народе шутливо называют "птица перепел". Перепил, вот и все», — сказала она «Комсомольской правде».

В комментариях к публикации Садальский признался, что сначала тоже попался на удочку пиарщиков Алибасова и пожалел продюсера, якобы отравившегося средством для прочистки труб.

При этом актер отметил, что Алибасов «продолжает дурку гнуть, думает, идиоты кругом».

Ранее представитель Бари Алибасова Вадим Грожанкин признался, что отравление продюсера было частью пиар-кампании. Историю с отравлением, пропажей кота, лишением сына наследства и т.д. Горжанкин назвал «затяжным сериалом».