Актер Станислав Садальский высказался в инстаграме об отравлении продюсера Бари Алибасова чистящим средством.
Он процитировал дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая ранее заявила об алкоголизме Алибасова.
"Недуг, который в народе шутливо называют "птица перепел", — написал он.
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🤮Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала журналистам "Комсомосльской правды" о том, почему на самом деле Алибасова доставили в НИИ имени Склифософского. "У нас в семье говорили, что настоящая причина попадания Бари в клинику — недуг, который в народе шутливо называют "птица перепел". Перепил, вот и все", — отметила она. #🤮#шоубизнесс #шоу #шок #крот #шукшины #попса #эстрада #тухляк
Подписчики начали интересоваться, действительно ли Алибасов инсценировал свое отравление, после которого его госпитализировали 4 июня и даже вводили в искусственную кому.
"Продолжает дурку гнуть, думает, идиоты кругом. Я вначале тоже попался, жалел его", — негодует Садальский в ответ.
Ранее Первый канал спросили о выходке Алибасова на эфире у Шепелева.