Отравленный Алибасов обманул Садальского

Он процитировал дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая ранее заявила об алкоголизме Алибасова.

"Недуг, который в народе шутливо называют "птица перепел", — написал он.

Подписчики начали интересоваться, действительно ли Алибасов инсценировал свое отравление, после которого его госпитализировали 4 июня и даже вводили в искусственную кому.

"Продолжает дурку гнуть, думает, идиоты кругом. Я вначале тоже попался, жалел его", — негодует Садальский в ответ.

Ранее Первый канал спросили о выходке Алибасова на эфире у Шепелева.