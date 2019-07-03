За что Пугачёву травили в Советском союзе

«Газета.ру» напомнила своим читателям, за что Алла Пугачёва подверглась травле со стороны СМИ в конце 80-х годов. В Ленинграде певица поскандалила с персоналом гостиницы, в которой произошла неразбериха с забронированным

артисткой номером. В результате с критическими статьями в адрес примадонны выступили все крупные советские издания, а сама она на полгода исчезла из эфира Центрального ТВ.

Инцидент возник в 1987 году в гостинице «Прибалтийская», в котором для Пугачёвой был забронирован номер «10000» класса люкс. Однако в руках обслуживающего персонала оказался документ, в котором за певицей значились другие апартаменты — «12000». Примадонна потребовала предоставить ей первый номер, в котором она должна была принять телефонный звонок. Однако настойчивые просьбы артистки были расценены администратором гостиницы Ниной Байковой, как «капризы певички», после чего Пугачёва в выражениях у