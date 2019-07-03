«Пил хлорку»: кто довел звезду «Джека Восьмеркина» до смерти

Актер Александр Кузнецов , известный по роли в фильме «Джек Восьмеркин — „американец“», для лечения рака использовал методы нетрадиционной медицины. При этом возлюбленная актера Мария Станко на передаче «Прямой эфир» заявила о секретной лаборатории в Дубне, врачи которой вынудили Кузнецова пить хлорку.

По словам Станко, Александра Кузнецова лечили врачи секретной лаборатории, которая находится в Дубне, и «так надавили, что он только их и слушался».

«Я забрала его к себе жить, чтобы он постоянно был под контролем. Я унюхала, что он пил хлорку. Да, Саша пил хлорку», — заявила в эфире передачи женщина.

По ее словам, актер объяснил ей, что ему посоветовали ее пить врачи в лаборатории, где рак лечили волнами.

«Они заводили его в подвал, там была кушетка и большая колба. Они туда людей клали, но что делали с ними, не знаю. (…) Было видно, что Саша под каким-то гипнозом был», — заявила женщина, подчеркнув, что было два сеанса и состояние актера резко ухудшилось.

По сл