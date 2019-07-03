«Грузия? А я тут причем?» Тамару Гвердцители загнали в угол

Грузии Народная артистка России Тамара Гвердцители высказала свое мнение по поводу российско-грузинского конфликта. Певица не стала комментировать реакцию своих соотечественников на произошедшее и заявила, что культура и политика не должны пересекаться. Тем временем в Грузии уже нападают на россиян, которые осмелились привезти с собой в эту страну георгиевскую ленточку.

Российская певица грузинского происхождения Тамара Гвердцители впервые прокомментировала тему конфликта между двумя странами. Народная артистка России и Грузии не стала обсуждать реакцию своих соотечественников на инцидент в Тбилиси и заявила, что культура и политика не должны касаться друг друга, сообщает сайт mk.ru.

На вопрос об оценке перспективы российско-грузинских отношений в культурном плане в связи со сложившейся ситуацией певица недоуменно ответила, что она «тут не причем». Вместе с тем она выразила сожаление по поводу установленного запрет на авиаперелеты между Россией и Грузией.

«Меня, безусловно, это очень огорчает. Потому что в Грузии все мои родные и близкие. Значит, будет добираться другими путями. Это никак не касается концертов», — отметила Гвердцители.

Обсуждать решения своих коллег на фоне конфликта артистка отказалась и посоветовала связаться с ними лично.

«Так вам надо звонить тем, кто отменяет выступления или критически настроенным грузинам. Я не могу комментировать ничьи политические решения и поступки», — заявила певица.

А тем временем в Грузии уже стали нападать на россиян, которые осмелились привезти с собой в эту страну георгиевскую ленточку.

Так, в Сети появилось видео, где радикалы в Тбилиси напали на машину с россиянами и потребовали от них отдать георгиевскую ленту. Националистов не смутило даже то, что в авто находились несовершеннолетние.

Также Гвердцители не стала реагировать на скандал с участием своей бывшей соотечественницы, грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе , поддержавшей протесты в Тбилиси. Ранее после громких заявлений об отказе петь на концертах, которые спонсируются государством, артистка выступала в Москве на организованных госкомпаниями мероприятиях.

Согласно радиостанции «Говорит Москва», 46-летняя певица планирует выступить в российской столице 27 марта 2020 года. Ранее Катамадзе была подвергнута критике со стороны грузин за недавнее выступление на джазовом фестивале «Усадьба Jazz» в Москве. Тогда же певица пообещала, что это был ее последний концерт в России.

«Мое сердце, мои слова, мой голос и мой протест с вами! Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала певица в фейсбуке.

Антироссийскую позицию Катамадзе прокомментировал сенатор Алексей Пушков , заявив, что в России «легко обойдутся» без грузинской артистки.

«Не знаю, кто такая Нино Катамадзе, которая публично отказалась выступать в России. Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря», — написал Пушков в твиттере.

Народный артист России Лев Лещенко признался, что не знает Катамадзе, и заявил о своем пренебрежительном отношении к происходящему.

«Понимаете, эта истерия, которая подогревается псевдолиберальными такими грузинскими кругами. Нехорошая атмосфера, уже раздражает просто. Надо успокоиться. И у нас практически уже, так сказать, были налажены очень добрые, добрососедские отношения. И туризм, и обмен, так сказать, культурными всякими ценностями там. И деятели культуры стали ездить. Я думаю, надо успокоиться потихонечку», — цитирует его «Царьград».

На громкие заявления грузинки отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил талант Катамадзе и предположил, что она просто «многого не знает в плане политики».

«Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить», — сказал Песков ТАСС.

Народный артист России Игорь Бутман назвал поведение Катамадзе странным и осудил ее за провокационное поведение.

«Такие резкие заявления для меня звучат странно. Даже если что-то не нравится, то есть способы менее громко хлопнуть дверью. Миссия у артистов, музыкантов миролюбивая. Мы должны быть более спокойными, а наши эмоции проявлять на сцене. Когда все наладится, она будет приезжать сюда и говорить: «Я вас прощаю»? — недоумевал музыкант.

Он добавил, что «свято место пусто не бывает», и в будущем артистка может пожалеть о сказанном.