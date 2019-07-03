На Пугачеву написали заявление в ГИБДД

Telegram-канал Mash опубликовал снимок заявления в столичное управление ГИБДД , в котором требуется наказать виновных в появлении автомобиля Аллы Пугачёвой на перроне Рижского вокзала. При этом заявитель отметил, что правоохранителям следует допросить саму примадонну.

Заявление составлено от человека по имени Александр Сергеев . Мужчина отметил, что в июне 2019 года автомобиль марки Maybach, на заднем сидении которого находилась Пугачёва Алла Борисовна, передвигался по платформе для посадки пассажиров на Рижском вокзале.

«При этом какая-либо крайняя необходимость в присутствии транспортного средства на платформе вокзала не имелась», — говорится в заявлении.

Составитель обращения подчеркнул, что в ситуации усматривается административное правонарушение, которое не предотвратили дежурившие на перроне сотрудники полиции. Сергеев потребовал провести проверку, возбудить дело, а также опросить Пугачёву и выяснить, кто совершил правонарушение. Особое внимание мужчина попросил уделить наказанию дежуривших на вокзале правоохранителей, которые, по его словам, своим бездействием нарушили закон «О полиции».

Telegram-канал Mash