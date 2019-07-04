«Меня крестили в нем»: Фадеев намерен восстановить сгоревший монастырь

В Курганской области сгорела самая старая церковь, знаменитый Чимеевский храм Казанской Божией Матери. Меня крестили в нем… Там же сгорела самая главная икона нашего региона… чудотворная икона, пережившая века! Я хочу восстановить храм, — написал Фадеев на своей странице в Instagram.

Он попросил откликнуться тех, у кого сохранились старые чертежи храма.

«Пишите на все адреса Malfa (компания Фадеева — прим. «Ридуса»). На все! Мы готовы разговаривать с губернатором и взять на себя восстановление этой святыни…», — резюмировал продюсер.

По предварительным данным регионального МЧС, причиной возгорания стал аварийный режим работы кондиционера, который находился в стенах монастыря. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Деревянный храм в честь явления Казанской Иконы Пресвятой Богородицы был построен в селе Чимеево в Курганской области в конце 19 века. На его основе в июле 2002 года был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.