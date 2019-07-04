Продюсер Максим Фадеев намерен заняться восстановлением Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, в котором 3 июля произошел пожар.
В Курганской области сгорела самая старая церковь, знаменитый Чимеевский храм Казанской Божией Матери. Меня крестили в нем… Там же сгорела самая главная икона нашего региона… чудотворная икона, пережившая века! Я хочу восстановить храм, — написал Фадеев на своей странице в Instagram.
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В Курганской области сгорела самая старая церковь, знаменитый Чимеевский храм Казанской Божией Матери. Меня крестили в нем… Там же сгорела самая главная икона нашего региона..чудотворная икона, пережившая века! Я хочу восстановить храм. Если есть у кого старые чертежи этой церкви.. Курганцы, откликнитесь.. Пишите на все адреса MALFA. На все! Мы готовы разговаривать с губернатором и взять на себя восстановление этой святыни…
Он попросил откликнуться тех, у кого сохранились старые чертежи храма.
«Пишите на все адреса Malfa (компания Фадеева — прим. «Ридуса»). На все! Мы готовы разговаривать с губернатором и взять на себя восстановление этой святыни…», — резюмировал продюсер.
По предварительным данным регионального МЧС, причиной возгорания стал аварийный режим работы кондиционера, который находился в стенах монастыря. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Деревянный храм в честь явления Казанской Иконы Пресвятой Богородицы был построен в селе Чимеево в Курганской области в конце 19 века. На его основе в июле 2002 года был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.