Это где-то внутри: Грачева снялась в откровенной фотосессиии 

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Сексуальность😈, в чем она проявляется❓❓❓ После трагедии 11 декабря, мне казалось (хотя мне и сейчас периодически это кажется), что теперь я не привлекательна! Для девушки, у которой особо не было изъянов (выскочивший прыщик раз в 2 месяца не считается🙈), я превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге. Честно, я ещё не научилась до конца принимать себя такой, иногда меня сильно расстраивает и раздражает что моя левая рука выглядит пухленькой и синей от шрамов, а на другой руке черный протез, который не особо сочетается с голубым платьицем, а в короткой юбке видно 4 огромных шрама на ноге. Но сексуальность, это же не только внешний вид, длина ног, волос, родинка в пикантном месте. 💥Это что-то глубже, где-то внутри!💥 Фото, укладка и макияж @tibbar_nur Студия @kleverbelyi #маматрансформер #протезруки
«Для девушки, у которой особо не было изъянов, я превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге», — подчеркнула девушка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Но сексуальность, это же не только внешний вид, длина ног, волос, родинка в пикантном месте. 💥Это что-то глубже, где-то внутри!» — рассуждает девушка.