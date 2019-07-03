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Это где-то внутри: Грачева снялась в откровенной фотосессиии 

Рамблер 12 минут назад
Фото: ТАСС
Маргарита Грачёва, пострадавшая от рук супруга, который в порыве ярости отрубил жене кисти рук, приняла участие в откровенной фотосессии. Девушка таким образом решила показать, что даже с тяжкими увечьями можно быть сексуальной.
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Сексуальность😈, в чем она проявляется❓❓❓ После трагедии 11 декабря, мне казалось (хотя мне и сейчас периодически это кажется), что теперь я не привлекательна! Для девушки, у которой особо не было изъянов (выскочивший прыщик раз в 2 месяца не считается🙈), я превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге. Честно, я ещё не научилась до конца принимать себя такой, иногда меня сильно расстраивает и раздражает что моя левая рука выглядит пухленькой и синей от шрамов, а на другой руке черный протез, который не особо сочетается с голубым платьицем, а в короткой юбке видно 4 огромных шрама на ноге. Но сексуальность, это же не только внешний вид, длина ног, волос, родинка в пикантном месте. 💥Это что-то глубже, где-то внутри!💥 Фото, укладка и макияж @tibbar_nur Студия @kleverbelyi #маматрансформер #протезруки

Публикация от  Маргарита Грачева (@margoritka1211)

Серия снимков опубликована на странице Грачёвой в Instagram. Девушка в подписи к фото задалась вопросом, в чём же проявляется сексуальность. Отвечая, Грачёва отметила, что после инцидента с супругом она признала свою непривлекательность.
«Для девушки, у которой особо не было изъянов, я превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге», — подчеркнула девушка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Грачёва заявила, что со временем «научилась принимать себя такой». Однако иногда её раздражают четыре огромных шрама на ноге и черный протез, который «не сочетается с голубым платьицем».
«Но сексуальность, это же не только внешний вид, длина ног, волос, родинка в пикантном месте. 💥Это что-то глубже, где-то внутри!» — рассуждает девушка.
Маргарита Грачёва пострадала в декабре 2017 года. Мужчина, услышав, что девушка хочет с ним расстаться, вывез жену в лес, где целый час издевался над ней: отрубил Маргарите кисти рук. Осознав свой страшный поступок, злоумышленник отвёз супругу в клинику. Медики сумели спасти левую руку девушки, на месте правой сейчас стоит немецкий протез.
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Шоу-бизнес , Маргарита Грачева
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