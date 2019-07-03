Это где-то внутри: Грачева снялась в откровенной фотосессиии

Маргарита Грачёва , пострадавшая от рук супруга, который в порыве ярости отрубил жене кисти рук, приняла участие в откровенной фотосессии. Девушка таким образом решила показать, что даже с тяжкими увечьями можно быть сексуальной.

Серия снимков опубликована на странице Грачёвой в Instagram. Девушка в подписи к фото задалась вопросом, в чём же проявляется сексуальность. Отвечая, Грачёва отметила, что после инцидента с супругом она признала свою непривлекательность.

«Для девушки, у которой особо не было изъянов, я превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге», — подчеркнула девушка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Грачёва заявила, что со временем «научилась принимать себя такой». Однако иногда её раздражают четыре огромных шрама на ноге и черный протез, который «не сочетается с голубым платьицем».

«Но сексуальность, это же не только внешний вид, длина ног, волос, родинка в пикантном месте. 💥Это что-то глубже, где-то внутри!» — рассуждает девушка.

Маргарита Грачёва пострадала в декабре 2017 года. Мужчина, услышав, что девушка хочет с ним расстаться, вывез жену в лес, где целый час издевался над ней: отрубил Маргарите кисти рук. Осознав свой страшный поступок, злоумышленник отвёз супругу в клинику. Медики сумели спасти левую руку девушки, на месте правой сейчас стоит немецкий протез.