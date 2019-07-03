«Все бандиты заезжают на перрон»: Лоза о выходке Пугачевой

Уже второй день не утихают страсти вокруг инцидента на Рижском вокзале Москвы с участием Аллы Пугачевой, которая проехала на автомобиле по перрону до вагона поезда в Ригу.

«А чем, собственно, все так удивлены? — задался Юрий Лоза вопросом в разговоре с «Вечерней Москвой». — Она что, первая туда заехала? Идите на Кутузовский проспект и посмотрите на машины, которые едут по выделенной полосе. Все эти люди имеют возможность заезжать на перроны. Все олигархи и все большие бандиты».

По словам Лозы, нужно либо менять систему и запрещать въезжать на перрон всем, либо не возмущаться, что это делает кто-то, у кого есть такая возможность.

«Не Пугачева изобрела въезд на перрон. Она просто воспользовалась возможностью, которая всю жизнь широко практикуется в нашей стране», — констатирует музыкант.

По мнению музыканта, бурная реакция общества на произошедшее объясняется развитием современных технологий.

«Разница только в том, что сейчас у каждого прохожего появился телефон с камерой внутри и возможностью выкладывать заснятое в Интернет. И скрывать эти факты не получается. Они становятся достоянием общественности», — подытожил Лоза.

Ранее свое отношение к случившемуся выразил бывший муж Примадонны певец Филипп Киркоров, назвавший критику в адрес Пугачевой «некрасивой».

«Народная артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически 50 лет популярности? — цитирует Киркорова телеканал «Звезда».

— Ее должны на руках носить! Что за времена? Как это некрасиво обсуждать!»

Артист прежде всего потребовал учесть, что она женщина и суперзвезда. Киркоров выразил убеждение, что, прожив продолжительную звездную жизнь, его бывшая жена «своим трудом заслужила» то, в чем ее упрекают.

«И очень жаль, что это кому-то непонятно», — заключил «поп-король».

Спорный эпизод прокомментировали и в окружении певицы.

«Мы приехали за один час до отправления поезда, когда еще никого из пассажиров не было, — отметил представитель Примадонны. — Алла Борисовна могла прекрасно дойти пешком, дело не в ней. У нас до этого «Газель» с чемоданами проехала, потому что на Рижском вокзале нет грузчиков. Мы находились в технической зоне, где никому помешать не могли».

В дирекции РЖД пообещали провести проверку эпизода и выяснить, кто дал разрешение на проезд кортежа Пугачевой на перрон. В ведомстве уточнили, что доступ на техническую платформу вокзала имеет только спецтехника, однако в то же время отметили, что автомобиль главной певицы страны никому не помешал.

Вызвавший большой резонанс в обществе скандал прокомментировали многие звезды отечественной эстрады. В большинстве своем коллеги заступились за Примадонну, выразив согласие с мнением Киркорова.

Народный артист России Лев Лещенко выразил недоумение в связи с обрушившейся на Пугачеву критикой.

«Алла Борисовна — публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон?» — возмутился Лещенко в беседе с телеканалом «Звезда».

Муж Валерии и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал происходящее балаганом.

«Почему у нас стали девальвировать человеческую личность? Алла Пугачева — это личность планетарного масштаба. Неужели она не заслужила на перрон заезжать? — приводит слова Пригожина НСН. — Устроили из этого балаган, кипеж, хейтеры какие-то».

Продюсер не нашел ничего предосудительного в том, что Пугачеву привезли к перрону и довели до вагона. Он подчеркнул, что так было и в Советском Союзе, и в современной России. Пригожин также высказал мнение, что «идет постоянная травля публичных людей».

Известный юморист Владимир Винокур тоже выразился в поддержку певицы.

«Что тут такого? Во-первых, это Алла Пугачева, — заявил Винокур «РЕН ТВ». — Во-вторых, ей не 20 лет. Да, она подъехала. Что же ей пилить по перрону, со всеми здороваться и рассказывать свою биографию? Сделали как лучше — подвезли ее к вагону, и сразу машина уехала. Ничего тут страшного нет».

Он также отметил, что такое уже было «десятки раз», но обратили внимание на это только сейчас. А негодующих Винокур назвал «злопыхателями».

Отметим, что Алла Пугачева чуть ли не каждый год выезжает в Юрмалу на семейный отдых. На этот раз сторонние наблюдатели смогли заснять прибытие Примадонны на вокзал на автомобиле, что и послужило началом скандала.

Сама Пугачева проявляет в эти дни завидную выдержку и хранит молчание, не делая никаких заявлений. Ее муж Максим Галкин также сохраняет спокойствие и публикует в соцсети видео и фото семейного отдыха на берегу Балтийского моря.

Юморист выложил ролик, который снял за рулем велосипеда, во время поездки вдоль морского берега. На нем запечатлен закат над морем, сопровождает ролик подпись: «Спокойной ночи!»

За несколько часов до этого он также опубликовал другое видео, на котором вся семья идет по направлению к морю и любуется чайками.