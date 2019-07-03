Бондарчук потерял миллионы на ремонте

Фёдор Бондарчук тратит миллионы рублей на ремонт новой квартиры в центре Москвы сообщает «Собеседник». Режиссёр не жалеет денег и, как перчатки меняет строителей. Так, недавно он заставил бригаду переделывать уже законченные работы.

Новое жильё площадью больше 100 кв м с видом на Кремль расположено в знаменитом Брюсовом переулке, где цена на недвижимость составляет от пятисот тысяч до миллиона рублей за квадратный метр. Журналисты подсчитали, что за квартиру режиссёр выложил около 80 миллионов рублей. Несмотря на то, что дом расположен в самом центре столицы, во дворе — тихо и спокойно. В подъезде установлена система видеонаблюдения, круглосуточно дежурят охранники.

По данным издания, сразу после покупки Бондарчук затеял в квартире ремонт, который продолжался несколько месяцев. На протяжении всего времени новые соседи российского актёра вынуждены были слушать визг дрели и стук отбойных молотков.

«Каково же было наше удивление, когда спустя пару недель после наступления тишины шум возобновился!» — приводит «Собеседник» слова местных жителей.

По словам автора статьи, Бондарчуку и его пассии актрисе Паулине Андреевой не понравился уже готовый ремонт. В результате к работе приступила новая бригада.