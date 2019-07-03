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Дайнеко не обошла вниманием откровенный образ Саши Савельевой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Певица Виктория Дайнеко отреагировала на яркий образ своей подруги Саши Савельевой. В Instagram молодая мама опубликовала снимок, на котором она изображена в нижнем белье.
«Похолодало. Чем спасаетесь?» — спросила она своих подписчиков.
Одной из тех, кто оставил комментарий стала Виктория Дайнеко.
«Саша, сейчас уже стало жарко», — заявила она и поставила несколько восторженных смайликов.
Отметим, что в комментариях большинство пользователей также выразили свое восхищение тем, как быстро Саша Савельева вошла в форму. Многие отмечают, что супруга актера Кирилла Сафонова прекрасно выглядит. Правда, нашлись и злопыхатели. Некоторые считают, что молодая мама могла бы быть и поскромнее.
Напомним, что не так давно певица рассекретила имя своего ребенка. Его она с мужем решила назвать Леоном. Кстати, у Кирилла Сафонова от первого брака есть дочь. Девушка чуть младше Саши Савельевой. Сейчас она водится с маленьким сыном исполнительницы.
Добавим, что не так давно Саша Савельева объявила, что в скором времени выйдет на сцену. Любой, кто хочет услышать голос певицы может заказать программу с ее участием. Причем цены достаточно скромные по меркам российского шоу-бизнеса. Савельева готова выступить за 350 тысяч рублей. Правда, в эту программу войдут только ее новые песни.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Виктория Дайнеко , Кирилл Сафонов
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