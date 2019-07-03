Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дети Филиппа Киркорова сдружились с внучкой Пугачевой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Наследница поп-короля эстрады Алла-Виктория, которой в ноябре исполнится восемь лет, и семилетний Мартин сдружились с внучкой Аллы Пугачевой — Клавдией. И все благодаря тому, что бывший муж Примадонны — Филипп Киркоров — до сих пор тесно общается с Кристиной Орбакайте.
После разрыва с Аллой Борисовной исполнитель сумел сохранить дружеские отношения с экс-возлюбленной и ее нынешним избранником, шоуменом Максимом Галкиным. Кроме того, Филипп часто видится и со старшей дочерью Пугачевой. Дети поп-короля и Кристины Орбакайте почти одного возраста. В марте Клавдии исполнилось семь лет. А несколькими часами ранее на личной страничке в Instagram певец опубликовал свежее фото. В кадре запечатлен сам Киркоров, муж Кристины — предприниматель Михаил Земцов и наследники знаменитостей: Алла-Виктория, Мартин и внучка Пугачевой — Клавдия.
«Время для семьи», — подписал свой снимок Филипп Киркоров.
Вместе с Кристиной и ее близкими певец проводит время в Соединенных Штатах. К слову, маленькая Клавдия также подружилась и с двойняшками. Лиза с Гарри, хоть и младше своей племянницы чуть больше чем на год, принимают ее в свои игры, когда Клава приезжает к ним погостить в подмосковную деревню Грязь.
Teleprogramma.pro: последние новости
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачеву на вокзале в Риге «Покайтесь!»: семья Ильи Резника заступилась за Пугачеву Яковлева призналась, что Невзоров не поддержал ее в момент болезни
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Кристина Орбакайте , Михаил Земцов , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина пожара на секретной подлодке
Установлено имя четвертого погибшего подводника2
«Людей на перевале Дятлова убили военные. Убивали умело»2
Макияж и харизма: раскрыт секрет молодости Пугачёвой
Названо место службы погибших подводников33
Видео
00:16
Травлю Пугачевой связали с Алибасовым
Шоу-бизнес
06:51
Россиянин арендовал «Форт Бояр» на свой юбилей
В мире
01:25
Украина задумала дематюкацию языка
В мире Украина
04:27
Зеленский рассмешил канадцев
В мире
01:00
Волочкова получила травму
Шоу-бизнес
01:02
Качнувшая права россиянка рассказала о последствиях
Общество
03:16
Глобальное потепление изменило Россию
Погода
00:23
Трагедия на подлодке: Путин сообщил о гибели Героев России
Политика Армия
01:13
Установлены личности погибших Героев России
Происшествия Армия
00:31
«Большая потеря»: почему погибли Герои России
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение