Травлю Пугачевой связали с Алибасовым

СМИ и пользователи соцсетей уже несколько дней обсуждают поступок Аллы Пугачёвой, которая, готовясь к посадке на поезд «Москва-Рига», подъехала к вагону на автомобиле, чем вызвала шквал недовольства у журналистов и поклонников. Артистку раскритиковали за любовь к роскоши и создание неудобств для рядовых пассажиров поезда.

По словам Романовой, в результате была запущена «очередная травля Аллы Борисовны». При этом супруга поэта выдвинула свою версию, кому это было бы выгодно.

«Певицы, которым нужны гастроли, напуганы новостями (Алла Борисовна собиралась в тур) и заказали при помощи своих спонсоров эту провокацию. После мерзкого пиара Бари Алибасова все возможно…», — предположила она.

Романова уверяет, что Пугачёва не совершила «никакого греха»: артистка подъезжает на автомобиле к поезду не в первый раз.

«Она что, молода и здорова так, как эти певички, требующие авто к трапу, ничего сделавшие для СССР, для России, как Алла Борисовна?» — задалась риторическим вопросом жена Резника.

Она также отметила, что «пишущие об этой мелочи» испытывают зависть к всенародной любви, «как у Аллы Борисовны». При этом Романова подчеркнула, что певица единственная, кто откликнулся на просьбу о помощи, когда понадобилась срочная операция для её матери: Пугачёва оплатила лечение для пенсионерки.