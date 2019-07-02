Муж Вайкуле прокомментировал сообщения о ее конфликте с Пугачевой

"Сумасшедшие люди веселятся, выдумывают на пустом месте. Мы уже не реагируем на эти глупости", — сказал он "КП".

Ранее в СМИ появилась информация, что Вайкуле возмутила поездка Пугачевой по Рижскому вокзалу, поэтому она отказалась встретиться с ней в Латвии.

Пугачева оказалась в центре скандала из-за видео, на котором ее вместе с мужем, телеведущим Максимом Галкиным , подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach. В пресс-службе РЖД уточнили, что на записи фигурирует техническая платформа №2 Рижского вокзала, поэтому автомобиль не мешал пассажирам. Однако в дирекции компании признали, к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят.

Представитель Пугачевой сообщил, что певица приехала на вокзал заранее, когда еще никого из пассажиров не было. Он добавил, что незадолго до лимузина по перрону пришлось проехать "Газели" с чемоданами певицы, поскольку на Рижском вокзале "нет грузчиков".