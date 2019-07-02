Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачёвой на вокзале 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Певец Филипп Киркоров в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал выезд машины с народной артисткой России Аллой Пугачёвой на платформу Рижского вокзала.
«Народная артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически 50 лет популярности? Её должны на руках носить!», — заявил Киркоров.
По мнению артиста, «это некрасиво обсуждать».
«Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда», — отметил певец.
Он подчеркнул, что Пугачёва «прожила такую большую звездную жизнь и своим трудом заслужила».
Ранее этот инцидент прокомментировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН.
В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД»), комментируя эту ситуацию, рассказали, что подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы, и сообщили, что будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.
RT на русском: последние новости
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Телеведущий Соловьёв оценил отказ Катамадзе выступать в России Умер основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Комментарии11
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Иосиф Пригожин , Алла Пугачева , РЖД , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин отреагировал на гибель моряков6
Пока вы не уснули: Почему G20 стал победой Путина65
Пожар на подлодке: как погибли 14 моряков42
Путин изменил планы после гибели моряков81
Анонсированы новые протесты на Майдане2
Видео
01:01
Трагедия с моряками: на месте ЧП нашли выживших
Армия Войска
00:28
Киркорова вмешался в скандал с Пугачевой
Шоу-бизнес
01:01
Путин отреагировал на гибель моряков
Политика Армия
01:37
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украина В мире
02:22
Совет Европы потребовал от России миллионы евро
Политика В мире
01:01
Пожар на подлодке: как погибли 14 моряков
Армия Войска
01:01
Гибель моряков: подробности трагедии с подводниками
Армия Войска
03:32
И нашим, и вашим: Павлиашвили защитил Катамадзе
Шоу-бизнес Статьи
00:22
Путин изменил планы после гибели моряков
Политика
01:16
«Цель — посеять раздор»: РФ обвинила НАТО
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение