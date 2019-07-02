«Наглое вранье»: Алибасов пригрозил Первому каналу судом 

Бари Алибасов опроверг слухи о срыве записи программы «На самом деле» и рассказал, как прошли съёмки шоу о его отравлении, сообщает РИА ФАН. Продюсер отметил, что Первый канал «пропихивает свою абсурдную версию событий» и заявил о намерении подать на телевизионщиков в суд.
Ранее «Собеседник» сообщил, что Бари Алибасов сорвал съёмки программы «На самом деле» на Первом канале, участники которой проходят проверку на детекторе лжи. По словам одного из участников массовки, продюсер сослался на плохое самочувствие и не приехал в студию.
В разговоре с корреспондентом РИА ФАН Алибасов заявил, что информация не соответствует действительности и накануне он принял участие в записи программы, которая продлилась четыре часа. При этом продюсер группы «На-На» отметил, что остался недоволен процессом съёмки шоу.
«Все с ног на голову поставили, с больной головы на здоровую — или наоборот — перекинули», — заявил Алибасов.
По его словам, от участников передачи исходило «наглое враньё», с которым он столкнулся впервые. Гости программы утверждали, что Алибасов «подстроил лечение».
«Я четыре недели лечился в больнице. Все это время со мной рядом были мои друзья, Лидия Николаевна Шукшина. Они мои свидетели. Вся клиника — свидетели моего лечения», — оправдывается шоумен.
Алибасов заверил журналистов, что телевизионщики не рассказывают зрителям правду, а «пропихивают свою абсурдную версию» развития событий. Резюмируя вышесказанное, продюсер изъявил намерение разобраться с руководством канала в правовом поле.
«Я буду подавать в суд на вранье, которое исходит от Первого канала и этой программы», — заявил шоумен.