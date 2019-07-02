«Наглое вранье»: Алибасов пригрозил Первому каналу судом

Бари Алибасов опроверг слухи о срыве записи программы «На самом деле» и рассказал, как прошли съёмки шоу о его отравлении, сообщает РИА ФАН. Продюсер отметил, что Первый канал «пропихивает свою абсурдную версию событий» и заявил о намерении подать на телевизионщиков в суд.

Ранее «Собеседник» сообщил , что Бари Алибасов сорвал съёмки программы «На самом деле» на Первом канале, участники которой проходят проверку на детекторе лжи. По словам одного из участников массовки, продюсер сослался на плохое самочувствие и не приехал в студию.

В разговоре с корреспондентом РИА ФАН Алибасов заявил, что информация не соответствует действительности и накануне он принял участие в записи программы, которая продлилась четыре часа. При этом продюсер группы «На-На» отметил, что остался недоволен процессом съёмки шоу.

«Все с ног на голову поставили, с больной головы на здоровую — или наоборот — перекинули», — заявил Алибасов.

По его словам, от участников передачи исходило «наглое враньё», с которым он столкнулся впервые. Гости программы утверждали, что Алибасов «подстроил лечение».

«Я четыре недели лечился в больнице. Все это время со мной рядом были мои друзья, Лидия Николаевна Шукшина. Они мои свидетели. Вся клиника — свидетели моего лечения», — оправдывается шоумен.

Алибасов заверил журналистов, что телевизионщики не рассказывают зрителям правду, а «пропихивают свою абсурдную версию» развития событий. Резюмируя вышесказанное, продюсер изъявил намерение разобраться с руководством канала в правовом поле.