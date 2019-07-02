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«Метастазы в мозге»: Яковлева рассказала о борьбе с раком 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Актриса Александра Яковлева призналась в эфире программы «Судьба человека», что прошла двадцать курсов облучения, борясь с раком груди. Об этом сообщает сегодня teleprogramma.pro.
«Метастазы пошли в мозг. Вот тут мне действительно стало страшно, потому что умирать в мои планы не входило. С мозгом все-таки нельзя шутить. Меня позвал к себе заведующий отделением и сказал, что мне нельзя врать, поэтому он говорит все, как есть. Он отметил, что если после двадцатого курса облучения опухоль не перестанет расти, то жить мне останется совсем немного», — рассказала актриса.
По ее словам, позднее врачи сделали МРТ и сообщили, что опухоль перестала расти.
Также Александра Яковлева вспомнила, что первыми на ее болезнь отреагировали домашние животные. По словам актрисы, за короткий срок у нее умерли кот, его сын — маленький котенок — и собака.
По данным «Комсомольской правды», о госпитализации Александры Яковлевой стало известно в феврале 2019 года. Однако тогда она успокоила публику, заверив, что все хорошо. Позднее же Яковлева призналась, что столкнулась с раком.
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Шоу-бизнес , Видео , Александра Яковлева
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