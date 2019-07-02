«Метастазы в мозге»: Яковлева рассказала о борьбе с раком

Актриса Александра Яковлева призналась в эфире программы «Судьба человека», что прошла двадцать курсов облучения, борясь с раком груди. Об этом сообщает сегодня teleprogramma.pro.

«Метастазы пошли в мозг. Вот тут мне действительно стало страшно, потому что умирать в мои планы не входило. С мозгом все-таки нельзя шутить. Меня позвал к себе заведующий отделением и сказал, что мне нельзя врать, поэтому он говорит все, как есть. Он отметил, что если после двадцатого курса облучения опухоль не перестанет расти, то жить мне останется совсем немного», — рассказала актриса.

По ее словам, позднее врачи сделали МРТ и сообщили, что опухоль перестала расти.

Также Александра Яковлева вспомнила, что первыми на ее болезнь отреагировали домашние животные. По словам актрисы, за короткий срок у нее умерли кот, его сын — маленький котенок — и собака.