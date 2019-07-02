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Уволен из-за Пугачевой: Разин рассказал о наказании начальника вокзала 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил о возможном увольнении начальника Рижского вокзала после того, как певица Алла Пугачева подъехала прямо к поезду на машине.
«Решается вопрос об увольнении начальника Рижского вокзала. Говорят, приказ уже в РЖД подписан. Надеюсь, в конечном пункте, по прибытии, до такого не додумаются», — написал Андрей Разин (орфография и пунктуация автора сохранена).
Он также разместил ролик, на которой видно, как по перрону, полному людей, едет автомобиль с Аллой Пугачевой. После того как машина остановилась, певица вышла из нее и поднялась по лестнице в вагон поезда.
В свою очередь представитель дирекции железнодорожных вокзалов РЖД пояснил ранее РИА «Новости», что машина Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и не мешала пассажирам. Однако он признал, что к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят.
По данным издания teleprogramma.pro, в Риге Алла Пугачева и ее семья «своим ходом» покинули перрон и уехали отдыхать в Юрмалу, где снимают дом.
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Разин , Алла Пугачева , РЖД , РИА Новости
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