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Катамадзе уличили во лжи о концертах в России 

News.ru + ещё 10 16 минут назад
Фото: globallookpress.com
Заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о том, что она никогда не выступала на концертах, оплаченных российским государством, не соответствует действительности. Так, только в июне 2019 года она пела в Москве на мероприятии, проведённом госкомпаниями РФ.
Концерт был организован для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции «Россия-Африка», сообщает РИА Новости со ссылкой на гостей мероприятия.
Позже Афрэксимбанк включил кадры с выступления Катамадзе в свой официальный ролик о конференции. Её фотографии с выступления публиковали в Сети участники концерта.
Ранее News.ru сообщал, что известный исполнитель Сосо Павлиашвили призвал не осуждать Катамадзе за отказ выступать в России. По его словам, не исключено, что позже она всё-таки устроит российские гастроли. Певец подчеркнул, что сам он так поступать не стал бы. Павлиашвили назвал соотечественницу талантливой исполнительницей, объяснив её решение проявлением эмоций.
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Шоу-бизнес , Сосо Павлиашвили , Нино Катамадзе , РИА Новости , Москва
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