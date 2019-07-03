Катамадзе уличили во лжи о концертах в России

Заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о том, что она никогда не выступала на концертах, оплаченных российским государством , не соответствует действительности. Так, только в июне 2019 года она пела в Москве на мероприятии, проведённом госкомпаниями РФ.

Концерт был организован для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции «Россия-Африка», сообщает РИА Новости со ссылкой на гостей мероприятия.

Позже Афрэксимбанк включил кадры с выступления Катамадзе в свой официальный ролик о конференции. Её фотографии с выступления публиковали в Сети участники концерта.