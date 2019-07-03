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Катамадзе попалась на лжи о России 

Рамблер + ещё 10 25 минут назад
Нино Катамадзе соврала, что не участвовала в концертах, которые финансировали власти России. Об этом сообщает РИА Новости.
30 июня грузинская певица поддержала антироссийские протесты в Тбилиси. В своем фейсбуке она назвала Россию оккупантом, Владимира Путина — своим врагом, выступление 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz» — своим последним в России, а также подчеркнула, что никогда не участвовала в концертах, которые финансировали российские власти, и ни разу не пела на дне рождения какого-либо российского политика.
Между тем 21 июня Катамадзе спела на мероприятии, в организации которого среди прочих принимали участие Министерство финансов России и государственный Российский
Грузинка спела на гала-ужине для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции «Россия — Африка». Мероприятие прошло в конгресс-парке гостиницы «Украина» в Москве. Кроме Нино Катамадзе на гала-ужине выступили оркестр «Глобалис», хор имени Пятницкого и другие.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Путин , Нино Катамадзе , Минфин , Тбилиси
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