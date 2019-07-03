Катамадзе попалась на лжи о России

30 июня грузинская певица поддержала антироссийские протесты в Тбилиси . В своем фейсбуке она назвала Россию оккупантом, Владимира Путина — своим врагом, выступление 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz» — своим последним в России, а также подчеркнула, что никогда не участвовала в концертах, которые финансировали российские власти, и ни разу не пела на дне рождения какого-либо российского политика.

Между тем 21 июня Катамадзе спела на мероприятии, в организации которого среди прочих принимали участие Министерство финансов России и государственный Российский

Грузинка спела на гала-ужине для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции «Россия — Африка». Мероприятие прошло в конгресс-парке гостиницы «Украина» в Москве. Кроме Нино Катамадзе на гала-ужине выступили оркестр «Глобалис», хор имени Пятницкого и другие.