Галкин показал Пугачеву на пляже

«Поздоровались с морем», — подписал Галкин видеозапись (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В кадре Алла Пугачева рассказала, с кем именно гуляет по берегу моря.

Некоторые поклонники звёздной четы посчитали странным, что Пугачёва назвала Галкина другом. Однако нашлись и те, кто услышал в словах певицы с «любимым мужем».

«С любимым ДРУГОМ?» — удивилась la_fo_mi.

«Почему с любимым другом а не с мужем сказано?!» — поинтересовалась ga.lina794.

«Это просто вас слух подвёл.. Вы хотели услышать с другом, вот и услышали. А она сказала с супругом», — уверен пользователь 07vc11.

При этом поклонники артистов пожелали им счастливого отдыха в Юрмале и выразили восхищение детьми.