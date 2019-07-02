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Галкин показал Пугачеву на пляже 

Рамблер 1 час назад
Видео с семейного отдыха в Юрмале певицы Аллы Пугачевой, телеведущего Максима Галкина и их детей Лизы и Гарри, выложенное в Instagram шоумена, разделило поклонников артистов на два лагеря. Часть пользователей заявила, что Пугачева назвала своего мужа — «любимым другом».
«Поздоровались с морем», — подписал Галкин видеозапись (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В кадре Алла Пугачева рассказала, с кем именно гуляет по берегу моря.
Некоторые поклонники звёздной четы посчитали странным, что Пугачёва назвала Галкина другом. Однако нашлись и те, кто услышал в словах певицы с «любимым мужем».
«С любимым ДРУГОМ?» — удивилась la_fo_mi.
«Почему с любимым другом а не с мужем сказано?!» — поинтересовалась ga.lina794.
«Это просто вас слух подвёл.. Вы хотели услышать с другом, вот и услышали. А она сказала с супругом», — уверен пользователь 07vc11.
При этом поклонники артистов пожелали им счастливого отдыха в Юрмале и выразили восхищение детьми.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Видео , Максим Галкин , Алла Пугачева , Юрмала
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