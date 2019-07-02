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Алибасов сорвал шоу Шепелева 

Рамблер 6 минут назад
Фото: РИА Новости
Продюсер Бари Алибасов сорвал съёмки программы «На самом деле» на Первом канале, участники которой проходят проверку на детекторе лжи, сообщает «Собеседник». Продюсер сослался на плохое самочувствие и не приехал в студию.
Об этом изданию сообщил один из участников массовки, подчеркнув, что продюсеры шоу планировали снять «разоблачение года». По его словам, студия была полностью подготовлена к съёмкам: в павильоне собралась массовка, эксперты, друзья Алибасова и даже сын продюсера. Однако запись программы так и не состоялась.
«В какой-то момент стало понятно, что случился форс-мажор. Все засуетились, но массовку не распускали. Экспертам предложили посидеть в гримерках», — цитирует издание слова своего собеседника.
Информатор утверждает, что руководство программы дозвонилось до Алибасова, продюсер сослался на плохое самочувствие. В результате съёмки были отменены.
Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления средством для очистки канализационных труб «Крот». В списке причин называют желание продюсера поправить своё материальное положение, а также стремление вернуть популярность группе «На-На». Бывший директор актёра Никиты Джигурды Анна Саврасова подсчитала, что на возникшем общественном резонансе, продюсер заработал не менее двух миллионов рублей. В счёт пошли деньги за участие Алибасова в различных ток-шоу: якобы за первое после болезни интервью продюсеру дали 300 тысяч рублей, затем за присутствие в студии программы «Привет, Андрей!» Бари получил ещё 500 тысяч рублей. Кроме того, видеозапись, на которой было запечатлено промывание желудка продюсера, была оценена в 10 тысяч долларов.
Сам Алибасов заявил, что не инсценировал собственное отравление, отметив, что в процессе лечения лежал под наркозом, а также «рыдал и плакал» под сильно затянутыми ремнями.
Комментарии
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Бари Алибасов , ИД "Собеседник"
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