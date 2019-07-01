Подписчики ополчились на Макарскую

Виктории Макарской пришлось в срочном порядке закрыть комментарии к своему посту в Instagram, в котором она дала совет женам о том, как избежать измен мужей.

Супруга Антона Макарского опубликовала письмо одной из своих подписчиц, в котором та попросила совета. Женщина призналась, что муж изменил ей, она сумела простить измену, но теперь не знает, как вести себя после произошедшего.

«Святая обязанность жены — сделать супружеское ложе для своего любимого раем на земле. Чтобы муж даже представить себе не мог, что где-то ему может быть лучше», — ответила Макарская.

Подписчики раскритиковали Макарскую за столь категоричную позицию, и ей пришлось на время закрыть возможность комментирования.

В следующем посте Виктория объяснила, что это была единственная возможность «угомонить хейтеров».