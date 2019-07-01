Басков обратился к умершему отцу

Российский певец Николай Басков обратился к умершему в прошлое воскресенье, 30 июня, отцу Виктору Баскову. Публикация была размещена в инстаграме артиста.

Отмечается, что о смерти отца Басков узнал перед выступлением в Минске. Он сел на первый самолет в Москву и сейчас занимается организацией похорон.

"Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты", — написал Басков.

В память о нем певец прикрепил видеозапись с концерта, где он исполняет песню "Вишневая любовь" родителям. По словам Баскова, это была любимая песня отца.