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Басков обратился к умершему отцу 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский певец Николай Басков обратился к умершему в прошлое воскресенье, 30 июня, отцу Виктору Баскову. Публикация была размещена в инстаграме артиста.
Отмечается, что о смерти отца Басков узнал перед выступлением в Минске. Он сел на первый самолет в Москву и сейчас занимается организацией похорон.
"Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты", — написал Басков.
В память о нем певец прикрепил видеозапись с концерта, где он исполняет песню "Вишневая любовь" родителям. По словам Баскова, это была любимая песня отца.
Ранее артист Владимир Винокур сообщил о смерти отца Николая Баскова 67-м году жизни.
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Шоу-бизнес , Владимир Винокур , Николай Басков
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