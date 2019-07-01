«Я бы ее донес на руках»: Винокур о скандале с Пугачевой 

Юморист Владимир Винокур поддержал Аллу Пугачеву, проехавшуюся по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
В комментарии «5 каналу» Винокур отметил, что Алла Пугачева «заслужила это своей жизнью».
«Во-первых, это Алла Пугачева. Во-вторых, человек, в общем-то, ей не 20 лет. Да, она подъехала. А что, ей пилить по перрону, со всеми здороваться и всем рассказывать свою биографию?» — пошутил артист.
Винокур назвал злопыхателями тех, кто раскритиковал поездку Пугачевой по перрону. По его словам, таких людей не так уж много.
«Комментарии — это не от тех, кто преклоняется перед великой певицей, перед ее талантом, перед ней как человеком. Это злопыхатели. Надо прощать такие вещи людям, которых надо прощать. Я бы ее донес на руках», — заверил юморист.
Ранее в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и Максима Галкина подвезли к вагону поезда дальнего следования «Москва-Рига» на автомобиле класса «люкс». В пресс-службе РЖД уточнили, что на кадрах фигурирует техническая платформа Рижского вокзала, и машина не могла помешать другим пассажирам. РЖД инициировала проверку действий сотрудников вокзальных служб.