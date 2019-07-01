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Лазарев «подставился» в Instagram 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: Instagram
Певец Сергей Лазарев анонсировал концерт в московском гей-клубе и почти сразу удалил сообщение, пишет «Телепрограмма».
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Лазарев разместил в «сториз» Instagram черно-белый снимок, на котором он позирует в шляпе и с голым торсом.
скриншот
«Время меняться», — подписал фото артист, а затем добавил сообщение, что собирается дать «ежегодный сольный концерт» в гей-клубе.
«И чтобы добавить больше огня в обсуждении! Сообщу, что 23 сентября в самом известном гей-клубе Москвы «Центральной станции» состоится мой ежегодный сольный концерт… уверен, что опять будет переаншлаг) а теперь ффффас… начинайте писать гадости типа «А, ну понятно, для своих выступает», «Фуу, как это противно». А я вам скажу, что, конечно же, это будет один мощный и громкий концерт и такой же прием!» — написал Лазарев.
Как отмечает издание, анонс выступления был удален почти сразу после публикации, однако многие поклонники артиста успели сделать скриншот, поэтому Лазарев вряд ли сможет отказаться от своих слов.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев
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