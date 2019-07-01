Успенская оправдала выходку Пугачевой

Певица Любовь Успенская прокомментировала поездку Аллы Пугачевой на автомобиле по перрону Рижского вокзала.
Успенская выразила недоумение в связи с поступившей в адрес Пугачевой критикой и заявила, что «надо таких звезд великих как-то отличать от людей всех остальных».
«Для таких личностей как Алла Борисовна должно быть исключение. <…> Все-таки должно быть какое-то уважение к таким великим людям», — сказала Успенская телеканалу РЕН ТВ.
Певица предположила, что поездка по перрону на автомобиле могла быть предпринята из соображений безопасности и напомнила, что примадонна воспитывает детей, которые нередко сопровождают ее в поездках.
Ранее в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и Максима Галкина подвезли к вагону поезда дальнего следования «Москва-Рига» на автомобиле класса «люкс». В пресс-службе РЖД уточнили, что на кадрах фигурирует техническая платформа Рижского вокзала, и машина не могла помешать другим пассажирам. РЖД инициировала проверку действий сотрудников вокзальных служб.