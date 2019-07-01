Успенская оправдала выходку Пугачевой

«Надо ж как-то отличать»: Успенская о скандале с Пугачевой

Успенская выразила недоумение в связи с поступившей в адрес Пугачевой критикой и заявила, что «надо таких звезд великих как-то отличать от людей всех остальных».

«Для таких личностей как Алла Борисовна должно быть исключение. <…> Все-таки должно быть какое-то уважение к таким великим людям», — сказала Успенская телеканалу РЕН ТВ.

Певица предположила, что поездка по перрону на автомобиле могла быть предпринята из соображений безопасности и напомнила, что примадонна воспитывает детей, которые нередко сопровождают ее в поездках.