Влад Топалов лишился свадебного костюма

Влад Топалов с супругой Региной Тодоренко прилетел в Италию , чтобы устроить ещё одну свадьбу с большим размахом, но торжество нарушило печальное событие. Топалов опубликовал видео в социальных сетях, в котором заявил, что по вине авиакомпании потерял багаж, в котором находился смокинг для свадьбы.

Решить проблему Топалов попытался при помощи поклонников, к которым и обратился за помощью.

«Люди, ПОМОГИТЕ. УТЕРЯН БАГАЖ не по моей вине, есессно. УТЕРЯНЫ ВСЕ ВЕЩИ. ПОСЛЕЗАВТРА СВАДЬБА. Есть кто-то в Сорренто, у кого я могу взять белый/кремовый смокинг 52 размера? Туфли 42,5. Помогите, пожалуйста!», — с долей юмора попросил Влад.