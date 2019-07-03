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Влад Топалов лишился свадебного костюма 

Russianshowbiz.info + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Влад Топалов с супругой Региной Тодоренко прилетел в Италию, чтобы устроить ещё одну свадьбу с большим размахом, но торжество нарушило печальное событие. Топалов опубликовал видео в социальных сетях, в котором заявил, что по вине авиакомпании потерял багаж, в котором находился смокинг для свадьбы.
Решить проблему Топалов попытался при помощи поклонников, к которым и обратился за помощью.
«Люди, ПОМОГИТЕ. УТЕРЯН БАГАЖ не по моей вине, есессно. УТЕРЯНЫ ВСЕ ВЕЩИ. ПОСЛЕЗАВТРА СВАДЬБА. Есть кто-то в Сорренто, у кого я могу взять белый/кремовый смокинг 52 размера? Туфли 42,5. Помогите, пожалуйста!», — с долей юмора попросил Влад.
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Шоу-бизнес , Влад Топалов , Регина Тодоренко , Италия
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