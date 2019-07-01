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Лещенко напомнил Катамадзе о «российской кормушке» 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России. Он назвал этот инцидент «истерией, которая подогревается псевдолиберальными грузинскими кругами». По его словам, артистке не стоит забывать о месте, которое её кормит.
Вот есть Кикабидзе, он не ездит в Россию. Но если ты зарабатываешь, из этой кормушки живёшь, то чего ты поливаешь грязью? Не плюй в колодец, где тебе придётся напиться, — заявил артист в интервью телеканалу «Царьград».
Он добавил, что нужно стремиться к миру, вместо того чтобы распространять подобные провокационные заявления. Попытки оскорбить Россию и президента Лещенко назвал неумелым пиаром.
Россия абсолютно ни при чём в этом конфликте. А Катамадзе… Она, кроме пиара, её вообще ничего… Она не с нами, она не Данко, который вырвет своё сердце и поведёт за собой. Она никто. На сегодняшнем этапе, ну я не знаю, она даже не Бузова Ольга, понимаете? — заявил артист.
Ранее, как писал News.ru, Нино Катамадзе уличили в получении гонорара из российского бюджета, несмотря на её утверждения, что она никогда не участвовала в концертах за счёт государственных средств в России. Выяснилось, что в сентябре 2018 года она выступала в Самаре. Её концерт в честь Дня города обошёлся почти в 3 млн рублей.
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Шоу-бизнес , Лев Лещенко , Нино Катамадзе , Ольга Бузова , Царьград ТВ
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