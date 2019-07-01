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Дробыш прокомментировал решение Катамадзе 

Рамблер 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Композитор и продюсер Виктор Дробыш прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
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Дробыш выразил сожаление, что артисты забывают о своих слушателях из-за политики.
«Политическая ситуация свела всех с ума. Последние, кто должен реагировать на политику в отношении концертов, — это артисты. Они порой забывают, что они поют песни для людей, а не для отдельно взятых политиков…» — сказал Дробыш в комментарии RT.
По словам Дробыша, артисты не должны забывать о людях, которые сделали их знаменитыми.
Продюсер назвал поступок Катамадзе нечестным по отношению к ее российским поклонникам и посоветовал певице написать песню и выразить в ней свои политические взгляды.
Ранее Нино Катамадзе объявила о прекращении концертной деятельности на территории РФ.
Шоу-бизнес , Виктор Дробыш , Нино Катамадзе
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