Дробыш прокомментировал решение Катамадзе

Дробыш выразил сожаление, что артисты забывают о своих слушателях из-за политики.

«Политическая ситуация свела всех с ума. Последние, кто должен реагировать на политику в отношении концертов, — это артисты. Они порой забывают, что они поют песни для людей, а не для отдельно взятых политиков…» — сказал Дробыш в комментарии RT.

По словам Дробыша, артисты не должны забывать о людях, которые сделали их знаменитыми.

Продюсер назвал поступок Катамадзе нечестным по отношению к ее российским поклонникам и посоветовал певице написать песню и выразить в ней свои политические взгляды.

Ранее Нино Катамадзе объявила о прекращении концертной деятельности на территории РФ.