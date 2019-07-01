RT узнал о гонораре Катамадзе за выступление на Дне города в Самаре

В сентябре 2018 года грузинская певица Нино Катамадзе получила гонорар за выступление на Дне города в Самаре . При этом ранее в своём посте в Facebook она написала, что никогда «не предавала Родину». Певица уточнила, что ни разу не участвовала в концертах, финансируемых за счёт государственных средств в России , и не выступала на днях рождения российских политиков.

Как выяснил RT, Катамадзе всё-таки получала гонорары из российского бюджета.

Отмечается, что в сентябре 2018 года певица выступала на Дне города в Самаре. Бесплатный для горожан концерт был оплачен городским учреждением «Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий». Владелец этой организации — администрация города Самары, сообщает RT в Telegram.

Единственному поставщику услуги — петербургскому ООО «Рокфест» — перечислили 2,8 млн рублей за организацию выступления Нино Катамадзе и сопровождающего её грузинского джазового ансамбля Insight. Отдельным траншем в 194 тыс. рублей был оформлен денежный перевод за услуги по обеспечению бытового райдера певицы и сопровождающих её музыкантов.

Концерт Катамадзе стал пятым в списке самых дорогих закупок самарского Агентства социально значимых культурных и спортивных мероприятий с 2014 года (по данным базы «Контур. Фокус»).