Семью Баскова постигло горе

Николай Басков потерял отца

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Семью Николая Баскова постигло горе — вчера из жизни ушел отец певца, 67-летний Виктор Басков​.

Сам Николай узнал о трагической новости, прилетев в Минск на закрытие «Европейских молодежных игр». Как стало известно Super, Басков не смог отменить выход на сцену, но, сменив первоначально запланированный белый костюм на черный, свое выступление посвятил любимому отцу.

Известно, что Виктор Владимирович скончался после продолжительной болезни. Сейчас семья Николая занята приготовлениями к похоронам, а сам Басков не дает комментариев.